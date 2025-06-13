За кулисами атаки Израиля по Ирану: подготовка удара длилась 8 месяцев

Израильская армия готовила удр по Ирану 8 месяцев

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Израильская военная операция, развернувшаяся против ядерных объектов, ракетных баз, ученых и военных генералов Ирана, стала результатом восьми месяцев интенсивной тайной подготовки. Эта масштабная атака знаменует начало новой войны на Ближнем Востоке, которая может вовлечь Соединенные Штаты, уничтожить любые надежды на ядерное соглашение и нанести, вероятно, наибольший удар по иранскому режиму со времен революции 1979 года.

Об этом пишет Axios.

Целью операции Израиля, которая, по словам Биньямина Нетаньяху, продлится от нескольких дней до недель, является «устранение» ядерного и баллистического потенциала Ирана. Уже в первые часы были атакованы около 25 ядерных ученых, по меньшей мере два из которых погибли, а также все высшее военное руководство Ирана, включая командующего Революционной гвардией и начальника Генштаба. Операция включала в себя не только воздушные удары, но и тайные диверсии Моссада на ракетных объектах и объектах ПВО. Ожидаются дальнейшие атаки на подземные ядерные объекты.

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Мотивы и секретные приготовления

Идея одновременной операции, направленной на ракетную и ядерную программы Ирана, которые Нетаньяху назвал экзистенциальными угрозами для Израиля, возникла после того, как Иран нанес удар по Израилю в октябре, во время цикла эскалации между двумя странами. Мотивированный быстрым ростом ракетного арсенала Ирана и ослаблением его противовоздушной обороны после возмездия Израиля, Нетаньяху приказал военным и разведывательным службам начать планирование. Израильские военные также отметили, что еще одним фактором было разведано об исследованиях и разработках ядерного оружия, которые указывали на то, что Иран может создать бомбу быстрее, если решит это сделать. Неотложность также добавила запланированное на ближайшие недели появление нового подземного обогатительного объекта, который был бы неуязвим даже для мощных американских «бункерных бомб».

Взаимодействие с администрацией Трампа и публичные заявления

Даже во время стремления президента Трампа к ядерному соглашению Израиль готовился к удару, собирая разведданные. Хотя Трамп публично выступал против атаки, израильские чиновники утверждали, что Вашингтон дал «четкий зеленый свет» приватно, чтобы ввести Иран в заблуждение. Американская сторона, однако, не подтвердила этого, дистанцируясь от операции. Госсекретарь Марко Рубио назвал ее «односторонней», а Трамп подтвердил, что знал об атаке, но отрицал военное участие США.

В настоящее время Израиль готовится к масштабному возмездию Ирана, включая выпуск сотен баллистических ракет и беспилотников в сторону Израиля, а возможно, и американских баз в регионе. Иран угрожает, что их ответ также будет направлен США.

Напомним, Израиль не планирует останавливаться после первых авиаударов по иранским ядерным объектам. В планах Тель-Авива несколько волн бомбардировок, направленных против ключевых объектов ядерной инфраструктуры Исламской Республики.

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