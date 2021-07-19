За мгновение до атаки: во Вьетнаме ребенка вовремя спасли от королевской кобры (видео)

За мгновение до атаки: во Вьетнаме ребенка вовремя спасли от королевской кобры (видео)

Дедушка заметил змею и стал звать на помощь.

Житель вьетнамской провинции Шокчанг спас во дворе ребенка от королевской кобры. Инцидент попал на видео.

Об этом сообщает сайт телекомпании NDTV.

На записи видно, как двухметровая ядовитая змея с невероятной скоростью ползет по площадке перед входом в дом, где играл ребенок.

Дедушка мальчика, который находился рядом, первым заметил змею. Он не смог быстро среагировать из-за перенесенного недавно инсульта и стал звать на помощь. На крики прибежал отец ребенка.

Вьетнамец схватил сына и скрылся с ним в доме. Дедушка пошел за ними. Однако кобра не отставала.

Оставив сына в доме, отец вернулся, чтобы закрыть дверь. Дедушка подобрал палку, чтобы обороняться от змеи на случай, если она проникнет в дом.

Кобра проползла мимо игрушек и попыталась добраться до них, но семья успела закрыть дверь.

Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

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