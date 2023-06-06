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За неделю до подрыва Каховской ГЭС в РФ разрешили не расследовать аварии на опасных объектах

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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За неделю до подрыва Каховской ГЭС в РФ разрешили не расследовать аварии на опасных объектах

РФ разрешила не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов. / Фото: Associated Press

Документ вступил в силу в конце мая.

За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти страны-агрессора России позволили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов. В частности, речь идет о том, что расположены на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ от 30 мая.

Постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ вступил в силу со дня опубликования – то есть от 31 мая.

Постановление №873 называется "Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений".

В документе есть последний – десятый пункт об авариях. По ним, "до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших в результате военных действий, диверсий и террористических актов, не производится".

В преддверии подрыва Каховской ГЭС в России позволили не расследовать аварии на опасных объектах. Фото: The Insider. / ©
В преддверии подрыва Каховской ГЭС в России позволили не расследовать аварии на опасных объектах. Фото: The Insider.

Также в документе есть пункты о том, что до 1 сентября 2023-го и до 1 марта 2024-го на объектах в "ДНР, ЛНР", в Запорожской и Херсонской областях не применяется часть пунктов ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" "О безопасности гидротехнических сооружений".

Напомним, ночью 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал такие действия кафиров "новым измерением" войны России против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
816
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