За несколько часов до инаугурации Трампа Путин провел "необычное" совещание — что стало известно

Глава Кремля пожаловался, что "прямые контакты" с Россией были прерваны по вине уходящей администрации США.

За несколько часов до инаугурации президента США Дональда Трампа кремлевский глава Владимир Путин провел "необычное" совещание с постоянными членами Совбеза России.

Об этом передает "Агентство.Новости".

"Необычным" совещание в РФ назвали потому, что на этот раз была обнародована большая его часть.

Путин поздравил Трампа с инаугурацией и заявил о готовности вести так называемый "равноправный и взаимоуважительный диалог" с администрацией нового президента США.

"Мы видим заявления новоизбранного президента США и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настроение и приветствуем избранного президента США со вступлением в должность", — сказал Путин.

Он также добавил, что Россия вроде бы не отказывалась от диалога с США и была готова поддерживать отношения сотрудничества "на равных".

Диктатор "подчеркнул", что никогда не отказывался от диалога и всегда готов был поддерживать равные отношения сотрудничества с любой администрацией в Вашингтоне.

"Я говорил уже об этом неоднократно. Исходя из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимно уважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая укрепление стратегической стабильности и безопасности"., – заявил Путин.

Он также заявил о своей готовности к обсуждению мирного урегулирования "украинского конфликта" и указал на "важнейший" аспект.

"Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что касается самого урегулирования ситуации, то хочу подчеркнуть: его целью должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения к законным интересам всех людей всех народов, проживающих в этом регионе", — заявил Путин.

Тем временем у Трампа назвали три ключевых пункта для прекращения войны в Украине.

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