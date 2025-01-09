За несколько часов до вылета: Байден отменил поездку к Зеленскому — причина

Во время самого разрушительного пожара в истории Лос-Анджелеса огонь уничтожил тысячи гектаров и унес жизни пяти человек.

Действующий президент США Джо Байден отменил последнюю запланированную заграничную поездку в Италию за несколько часов до вылета из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Sky News.

Байден должен был отправиться в Рим через несколько часов после выступления на похоронах бывшего президента Джимми Картера в Вашингтоне днем 9 января, но теперь останется в стране из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров.

В Италии Байден должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и Папой Римским.

По информации Sky News, Байден решил следить за происходящим в Лос-Анджелесе, где во время пожара погибли 5 человек, а 130 тыс. жителей были вынуждены бежать.

Читайте также: