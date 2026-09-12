За несколько лет до терактов ЦРУ знало о планах бен Ладена: Трамп обнародовал секретные отчеты

Террористический акт в США 11 сентября 2001 года / © Getty Images

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Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала более 100 страниц ранее засекреченных разведывательных материалов, содержащих президентские отчеты об Усаме бен Ладене и деятельности «Аль-Каиды» в годы, предшествовавшие террористическим атакам 11 сентября 2001 года.

Об этом пишет The Independent.

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В Центральном разведывательном управлении США назвали эту публикацию крупнейшим за последние 25 лет раскрытием разведывательных данных, связанных с бен Ладеном и событиями накануне терактов.

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Всего обнародовано 71 президентский отчет. Среди них — документ 1998 года, подготовленный при администрации президента Билла Клинтона. В нём говорится о потенциальной операции под руководством бен Ладена по захвату коммерческого авиалайнера.

Кроме того, в материалах отмечается, что двум сообщникам, по всей видимости, удалось успешно пройти проверки безопасности во время репетиции возможной операции.

В других отчетах содержались упоминания о «потенциальных целях в США», а также информация, полученная из источников, надежность которых американские аналитики оценивали неоднозначно. В некоторых сообщениях речь шла о подготовке бен Ладеном нападения непосредственно на территории Соединённых Штатов.

В опубликованных документах имеются многочисленные пропуски, сделанные с целью защиты источников и имен информаторов.

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Стремление «принести войну в Америку»

Часть материалов показывает, как американские аналитики постепенно формировали представление о структуре, возможностях и намерениях «Аль-Каиды».

В записке от 10 сентября 1998 года, в частности, отмечалось, что приоритетным вариантом для бен Ладена может стать удар по США на их собственной территории, в частности в Вашингтоне. Также рассматривалась возможность использования самолета, начиненного взрывчаткой, против американского города.

Еще один документ, датированный 6 августа 2001 года и адресованный президенту Джорджу Бушу-младшему, содержал предупреждение о том, что бен Ладен «решительно настроен нанести удар» по Соединенным Штатам.

В этом же отчете упоминалась подозрительная активность, которую ФБР связывало с возможной подготовкой к угону самолетов или другим атакам. В частности, речь шла о наблюдении за федеральными зданиями в Нью-Йорке.

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За несколько дней до терактов

В одном из документов от 28 августа 2001 года, то есть менее чем за две недели до терактов, аналитики охарактеризовали операции сети бен Ладена как «искусные и гибкие».

В то же время в отчете подчеркивалось, что «Аль-Каида» уделяла особое внимание тщательному планированию, строгому соблюдению мер безопасности и способности адаптироваться к обстоятельствам. Именно эти подходы, по оценке аналитиков, позволяли террористической сети сохранять способность представлять угрозу для США даже в условиях усиленных мер безопасности.

При этом разведчики признавали, что их возможности оставались ограниченными. Фрагментарность информации о деятельности «Аль-Каиды» не всегда позволяла составить полную картину подготовки её операций.

Аналитики опасались дезинформации

В одном из отчетов от 3 августа 1999 года американские разведчики даже высказывали предположение, что «Аль-Каида» может намеренно распространять дезинформацию.

Причиной таких подозрений было большое количество различных потенциальных целей, фигурировавших в разведывательных сообщениях. Аналитики полагали, что разнообразие упомянутых объектов и активность людей, связанных с бен Ладеном, могли быть частью попытки ввести американские спецслужбы в заблуждение.

В то же время в октябре 2000 года аналитики пришли к выводу, что сеть бен Ладена способна организовывать несколько операций практически без предупреждения.

Что заявили в ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Ретклифф заявил, что документы были рассекречены в рамках политики «исключительной прозрачности».

По его словам, эта публикация также призвана почтить память людей, погибших во время терактов 11 сентября.

Ретклифф подчеркнул, что после трагедии целое поколение сотрудников ЦРУ посвятило свою карьеру борьбе с терроризмом, а многие американские разведчики погибли в ходе глобальной войны с терроризмом.

Однако, по оценке The Independent, обнародованные материалы, несмотря на их значительный объем, вряд ли содержат сенсационные новые разоблачения, непосредственно касающиеся терактов 11 сентября.

В то же время они дают более полное представление о том, какую именно информацию американские разведчики передавали президентам Биллу Клинтону и Джорджу Бушу-младшему в течение нескольких лет, предшествовавших атакам.

Что предшествовало трагедии 11 сентября

Документы охватывают период с февраля 1998 года по 12 сентября 2001 года. Их содержание в значительной степени совпадает с выводами Национальной комиссии по террористическим атакам против США, изложенными в её отчёте 2004 года.

Таким образом, новое рассекречивание не столько меняет известную картину событий, сколько позволяет более подробно увидеть, как американская разведка на протяжении нескольких лет фиксировала рост угрозы со стороны «Аль-Каиды» и предупреждала руководство страны о возможности масштабной атаки на территории США.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них террористы направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, а четвёртый, рейс United Airlines 93, упал в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались оказать сопротивление угонщикам. В результате атак погибли почти 3000 человек.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединённые Штаты предупредили европейских союзников о необходимости быть готовыми в ближайшие месяцы к различным вариантам развития событий, связанным с рисками, исходящими от России. Такое предупреждение поступило от главы ЦРУ.

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