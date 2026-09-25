Самолет / © pixabay.com

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Самолет, летевший из Италии в Шотландию, трижды не смог приземлиться из-за плохой погоды. Получив отказ сменить маршрут, пилоты подали сигнал SOS и сели в другом аэропорту, когда горючего оставалось всего на несколько минут.

Об этом сообщает издание LADbible.

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3 октября 2025 года самолет Boeing 737-800 летел из Пизы в Глазго со 171 пассажиром и 6 членами экипажа на борту. Зная о непогоде, пилоты заблаговременно взяли дополнительное горючее, чтобы «учесть возможные задержки и изменения маршрута из-за погоды», и избрали Манчестер запасным аэропортом.

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По прибытии в Глазго Прествик самолет дважды пытался сесть, но обе попытки были прерваны из-за смещения ветра — резкие колебания его скорости. После второй неудачной пробы в баках оставалось 3515 кг горючего.

Экипаж попросил разрешения на перенаправление в Манчестер, но получил отказ. Как пояснили в аэропорту, из-за шторма Эми Манчестер в тот день уже принял 13 других рейсов.

Получив отказ, пилоты отправились в Эдинбург, поскольку другие аэропорты Глазго считались слишком рискованными. Однако во время захода на посадку в Эдинбурге экипаж был вынужден прервать ее в третий раз — снова из-за смещения ветра.

Поскольку правила запрещали третью попытку приземления в одном аэропорту, а уровень топлива снизился до 2036 кг, экипаж объявил аварийную ситуацию, передав в эфир сигнал MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL. Бортовой компьютер рассчитал, что по прибытии в Манчестер остаток составит около 300 кг, что, по выводам AAIB, было «значительно меньше конечного резерва топлива», который составляет 1101 кг.

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После оглашения чрезвычайной ситуации аэропорт Манчестера сразу принял самолет. По правилам этого аэропорта, перенаправленные рейсы принимают при наличии свободных парковочных мест, однако борта с аварийными или медицинскими ситуациями там обязаны принимать всегда и при любых условиях.

Самолет успешно приземлился в Манчестере. После посадки оказалось, что фактический остаток горючего составил всего 336 кг, чего хватило бы на считанные минуты работы двигателей Boeing 737-800.

Представитель аэропорта Манчестера объяснил изданию LADbible, что после этого инцидента они напомнили всем партнерам свои правила: аэродром принимает перенаправленные рейсы при наличии такой возможности, и это решение никоим образом не зависит от обслуживающих компаний.

Напомним, рейс Ryanair из Порта в Дублин вернулся назад после заявления 48- летней пассажирки, что за ней следят три человека.

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