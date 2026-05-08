За неуплату алиментов могут аннулировать паспорт

Администрация президента США Дональда Трампа начинает самую жесткую кампанию по аннулированию паспортов американцев, у которых есть задолженность по уплате алиментов. Новые меры затронут тысячи людей, лишая их права на выезд за границу.

Администрация Трампа объявила об усилении контроля за уплатой алиментов в США. Отныне американцы, у которых есть значительные долги по решению суда, рискуют потерять свои паспорта. О новых мерах Государственный департамент сообщил 7 мая.

В ведомстве уточнили, что новая политика будет касаться родителей со «значительными суммами судебно назначенных алиментов». Это может лишить тысячи граждан США возможности выезжать за границу или использовать паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность.

«При президенте Трампе Государственный департамент использует здравый смысл и инструменты поддержки американских семей и обеспечения соблюдения законов США», — подчеркнул представитель Госдепа.

Федеральное законодательство, принятое еще в 1996 году, предусматривает, что граждане США должны выполнять алиментные обязательства для получения паспорта. Если долг превышает 2500 долл., Госдепартамент может аннулировать документ.

Ранее этот механизм применяли нечасто — в основном в случаях, когда должники обращались для продления действия паспорта. Однако по состоянию на 8 мая администрация Трампа начала самое масштабное применение этой нормы за все время ее существования.

«Государственный департамент координирует работу с Министерством здравоохранения и социальных служб в беспрецедентных масштабах для аннулирования паспортов американцев, которые накопили значительные долги по уплате алиментов. Эти действия направлены на защиту благосостояния американских детей путем реальных последствий для должников в соответствии с действующим федеральным законодательством», — также отметили в Госдепе.

Американские власти призвали должников как можно быстрее погасить задолженность, чтобы избежать «аннулирования паспорта».

"Право на получение нового паспорта будет восстановлено только после того, как задолженность по уплате алиментов будет погашена перед соответствующим государственным агентством по контролю за выплатой алиментов, а лицо больше не будет считаться должником согласно данным Министерства здравоохранения и социальных служб», — отмечается в заявлении.

Американцы, которые будут находиться за границей на момент аннулирования паспорта, должны будут обратиться в посольство США для получения временных документов, необходимых для возвращения домой.

«Как только эти родители урегулируют свои долги, они снова смогут пользоваться привилегией американского паспорта. Мы принимаем эти меры именно для того, чтобы побудить этих родителей поступать правильно в отношении своих детей и соблюдать законы США», — заявила помощница госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар.

В Госдепартаменте также сообщили, что с момента вступления закона в силу штатам удалось взыскать 657 млн долл. задолженности, назвав этот механизм «мощным инструментом».

К слову, в Украине родители трех и более детей теряют право на отсрочку от мобилизации, если имеют задолженность по уплате алиментов, превышающую сумму платежей за три месяца. По данным Минюста, наличие такой записи в Едином реестре должников позволяет призыв на общих основаниях до полного погашения долга.

Также заметим, что согласно Семейному кодексу Украины, отсутствие работы или доходов не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка до совершеннолетия. Если алименты не уплачиваются добровольно, их взыскивают принудительно через суд. У безработных будет накапливаться задолженность: ее рассчитывают на основе средней зарплаты в регионе или взимают из пособия по безработице, если лицо стоит на учете в центре занятости. За неуплату предусмотрен арест счетов и имущества, штрафы от 20% до 50% от суммы долга, а также административная ответственность.

