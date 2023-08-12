За падением российского истребителя Су-30 наблюдали зрители: опубликовано видео

В субботу, 12 августа, когда в России празднуют День Военно-воздушных сил, в Калининградской области упал, пытаясь выполнить фигуру высшего пилотажа, истребитель Су-30. Падение самолета попало на видео.

Кадры падения боевого самолета, очевидно, совершавшего развлекательный показательный полет, опубликовали российские Telegram-каналы.

Как видно на опубликованных кадрах, за полетом наблюдают собравшиеся на поляне возле зданий зрители.

Некоторые из них держат в руках российские государственные флаги. Над одним из зданий также можно заметить странный сине-желтый флаг.

В Минобороны РФ сообщили, что причиной крушения самолета традиционно стала якобы техническая неисправность. Однако, судя по движению самолета, пилот пытался выполнить фигуру высшего пилотажа, щеголяя перед зрителями.

За падением российского истребителя Су-30 наблюдали зрители

Напомним, в результате падения самолета в Калининградской области его экипаж погиб.

Читайте также: