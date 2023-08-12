За падением российского истребителя Су-30 наблюдали зрители: опубликовано видео

Очевидно, пилот боевого самолета, щеголяя перед публикой, пытался выполнить фигуру высшего пилотажа.
В субботу, 12 августа, когда в России празднуют День Военно-воздушных сил, в Калининградской области упал, пытаясь выполнить фигуру высшего пилотажа, истребитель Су-30. Падение самолета попало на видео.
Кадры падения боевого самолета, очевидно, совершавшего развлекательный показательный полет, опубликовали российские Telegram-каналы.
Как видно на опубликованных кадрах, за полетом наблюдают собравшиеся на поляне возле зданий зрители.
Некоторые из них держат в руках российские государственные флаги. Над одним из зданий также можно заметить странный сине-желтый флаг.
В Минобороны РФ сообщили, что причиной крушения самолета традиционно стала якобы техническая неисправность. Однако, судя по движению самолета, пилот пытался выполнить фигуру высшего пилотажа, щеголяя перед зрителями.
Напомним, в результате падения самолета в Калининградской области его экипаж погиб.
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