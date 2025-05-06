За перевозку этого лекарства украинцам могут дать 25 лет тюрьмы: о чем идет речь

Египет. / © Associated Press

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Посольство Украины в Египте предостерегает граждан от перевозки медицинских препаратов во время пересечения границы. За попытку ввоза или вывоза запрещенных лекарств, особенно содержащих наркотические или психотропные вещества, путешественникам грозит арест и уголовная ответственность.

Об этом предупреждает Посольство Украины в Египте.

Дипломаты сообщают, что в египетских аэропортах фиксируются частые случаи задержаний, в том числе украинцев, из-за наличия в их багаже препаратов, которые считаются запрещенными или подозрительными.

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Украинцам рекомендуют воздержаться от:

перевозка лекарств не для личного пользования;

вывоз медпрепаратов, разрешенных только для использования в Египте;

медикаментов с наркотическими или психотропными компонентами (например, "1, 2, 3", Decancit SR и т.п.), кроме случаев, когда есть рецепт из египетской клиники и не более 20 таблеток на человека;

веществ неизвестного происхождения, препаратов без заводской упаковки или пересыпанных в постороннюю тару.

Отдельно посольство призвало не соглашаться перевозить пакеты или посылки от незнакомцев даже за денежное вознаграждение.

В случае нарушения по египетскому законодательству подозреваемого могут задержать на несколько недель для расследования. Если дело квалифицируется как уголовное правонарушение, человеку может грозить до 25 лет лишения свободы — в зависимости от обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников многие украинцы выбирают провести время с друзьями на природе или у дома. Одним из вариантов отдыха для некоторых водителей является распитие алкоголя в припаркованном автомобиле. Однако эксперты предупреждают, что это может иметь серьезные правовые последствия.