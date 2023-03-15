За подожженный военкомат под Москвой россиянина приговорили к 13 годам заключения

Житель Подмосковья первые три года будет отбывать срок в тюрьме, остальные 10 лет — в колонии строгого режима.

Житель Московской области 22-летний Кирилл Бутилин приговорен к 13 годам заключения за поджог военкомата в городе Луховице в феврале 2022 года — в первые дни после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Как сообщают российские Telegram-каналы, осужденного первые три года будут содержать в тюрьме, оставшийся срок он проведет в колонии строгого режима.

По версии обвинения, ночью 28 февраля прошлого года Бутилин нарисовал на входе в военкомат украинский флаг, после чего облил здание керосином и бросил две бутылки с зажигательной смесью, вызвав пожар.

Также читайте В России семейная пара пенсионеров пыталась поджечь военкомат (видео)

Это первый известный случай поджога военкомата в России после начала полномасштабной войны. Затем сообщалось о нескольких десятках таких случаев в разных регионах РФ.

После этого поступка молодой человек уехал в Беларусь и пытался пересечь границу Литвы, но там его задержали.

Приговор Бутилину вынес Второй Западный окружной военный суд, признав его виновным в вандализме, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и теракте.

Напомним, в конце февраля 2023 года в Ленинградской области РФ произошел пожар в военкомате.

Читайте также: