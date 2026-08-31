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За поджог леса хотят казнить: власть одной из стран готовит новый закон
Президент Алжира поручил подготовить изменения в Уголовный кодекс, которые будут предусматривать смертную казнь за поджоги лесов. Решение было принято после новой волны масштабных пожаров с погибшими.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил подготовить изменения к уголовному законодательству, которые будут предусматривать смертную казнь за умышленные поджоги лесов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Такое решение было принято на фоне масштабных пожаров на севере страны, в результате которых в течение последней недели погибли по меньшей мере 12 человек.
В воскресенье Теббун заявил, что соответствующие поправки в Уголовный кодекс должны представить правительству в ближайшие дни. По его словам, правоохранители уже задержали несколько человек, подозреваемых в причастности к поджогам.
Масштабные пожары вспыхнули в середине прошлой недели в восточных районах Алжира – Джиджели, Беджаи и Тизи-Узу. Огонь охватил большие площади леса, а сильный ветер способствовал его быстрому распространению. Части местных жителей пришлось покинуть свои дома.
Из-за гибели людей власти страны объявили трехдневный траур.
Алжир уже не в первый раз страдает от смертоносных лесных пожаров. В 2023 году они унесли жизни более 30 человек, а двумя годами ранее погибли около 90. Власть и тогда заявляла о возможных умышленных поджогах.
В то же время, фактически смертная казнь в Алжире не применяется более 30 лет. По данным Всемирной коалиции против смертной казни, суды страны могут выносить смертные приговоры, в частности, за терроризм и государственную измену, однако последнюю казнь провели еще в 1993 году.
Напомним, в нескольких регионах Испании продолжают палаты масштабные лесные пожары. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в андалусийской провинции Уэльва, где огонь вблизи муниципалитета Ньебла уже охватил более 8000 гектаров леса и заставил эвакуировать около полутысячи человек.