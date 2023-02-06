За полчаса Турция пережила три мощных землетрясения (карта)

В Турции по состоянию на 13.15 произошел еще один очень сильный толчок.

Как сообщает издание Yeni Safak, землетрясение ощущалось во многих городах Турции, а его интенсивность была более 7 баллов по шкале Рихтера.

Напомним, эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 37 км от турецкого города Газиантеп с почти миллионным населением. Число жертв землетрясения стремительно растет. Уже известно о гибели почти тысячи человек. Ранены более двух тысяч. Разрушены более 1 700 домов.

Это одно из самых сильных землетрясений в Турции за последние 100 лет. Из-за того, что оно случилось ночью, многие спали в своих кроватях и просто не успели покинуть свои дома.

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