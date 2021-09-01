За полвека количество стихийных бедствий в мире возросло: чем это вызвано

За полвека количество стихийных бедствий в мире возросло: чем это вызвано

По данным ВМО, за 50 лет — с 1970 по 2019 год — произошло более 11 000 природных бедствий.

В Всемирной метеорологической организации заявили, что количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз. Рост экстремальных явлений вызвано изменением климата.

Об этом сообщает BBC.

В то же время количество погибших из-за катаклизмов резко снизилось. Это может быть из-за улучшения систем предупреждения.

"Поскольку в последние десятилетия глобальные температуры повысились, произошло значительное увеличение количества стихийных бедствий, связанных с погодой и экстремальными водными явлениями", — говорится в сообщении.

Напомним:

Погода в Украине и мире ежегодно все больше удивляет людей — температура воздуха продолжает подниматься, явление «дождь» превратилось буквально на «наводнение», а о привычных временах года в конкретные периоды речь уже не идет, они кардинально сдвинулись. Причина в постепенном изменении климата, последствия чего становятся все более ощутимыми.

В течение последних 50 лет, по данным ООН, значительно участились опасные природные явления, которые приводят к человеческим жертвам. Больше всего умерло именно из-за экстремальной жары.

Согласно новому докладу ООН «Изменение климата 2021: данные физических наук», авторами которого стали 234 специалистов, если не принять меры, к концу века температура воздуха может повыситься на 3 °C, что приведет к изменениям в экосистемах мира.

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