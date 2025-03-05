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За попытку поджечь штаб Путина троих россиян надолго отправили за решетку

За попытку поджечь штаб Путина троих россиян надолго отправили за решетку

В России арестовали троих юношей за попытку поджечь избирательный штаб Путина / Фото: Freepik

По версии следствия один из юношей, выступая против войны в Украине, связался с представителем Легиона "Свобода России".

Трое молодых россиян во время кампании по выборам президента РФ в 2024 году планировали поджечь избирательный штаб Владимира Путина в Барнауле. Суд в Новосибирской области квалифицировал их действия как покушение на теракт.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По версии следствия, один из юношей, выступая против войны в Украине, связался с представителем Легиона "Свобода России" и заявил "о своей готовности совершить теракты" на территории РФ. После этого он со своими знакомыми стал собирать информацию о работе избирательного штаба Владимира Путина в Барнауле.

Силовики утверждают, что осужденные изготовили самодельные зажигательные устройства для поджога здания, но завершить начатое не смогли, поскольку их задержали сотрудники ФСБ.

По приговору 2-го Восточного окружного военного суда РФ, рассматривавшего это дело, 19-летнему Дмитрию Родькину назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, 23-летнему Сергею Дементьеву – 18 лет, 26-летнему Артему Жиленкову – 17 лет. Первые три года они должны отбыть в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колониях строгого режима.

Напомним, ранее Россия уволила эксработника посольства США Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам тюрьмы за якобы "контрабанду наркотиков".

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