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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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За попытку шпионажа в пользу России — отправили в психбольницу

В обмен на секретную информацию гражданин Швеции иранского происхождения стремился получить защиту и гражданство Российской Федерации.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Суд

Суд / © pixabay.com

Бывшего IT-консультанта Вооруженных сил Швеции, которого суд признал виновным в попытке шпионажа в пользу России, направили на принудительное психиатрическое лечение вместо тюремного заключения. Такое решение принял суд Стокгольма после того, как судебно-психиатрическая экспертиза установила у 34-летнего мужчины тяжкое психическое расстройство.

Об этом сообщает издание The Copenhagen Post.

По данным прокуратуры, осенью 2025 года обвиняемый отправился в Москву, где установил контакты с представителями ФСБ и ГРУ. Следствие утверждает, что в обмен на секретную информацию он стремился получить защиту и гражданство Российской Федерации.

Как отмечает издание, для подготовки обращения в российские спецслужбы мужчина использовал нейросеть Claude. Документ назывался «Просьба о предоставлении военной защиты через канал ГРУ» (Petition for Military Protection via GRU Pathway).

В ходе трехдневного судебного разбирательства, которое в основном проходило в закрытом режиме, обвиняемый не признал свою вину.

По информации The Copenhagen Post, осужденный работал IT-консультантом в Вооруженных силах Швеции в 2018–2022 годах. После увольнения со службы он основал компанию в сфере кибербезопасности, которая, согласно открытым документам, планировала специализироваться на наступательных кибероперациях.

Служба государственной безопасности Швеции (СЕПО) отдельно расследует возможную причастность мужчины к сговору с целью совершения преступления.

Дело рассматривается на фоне усиления внимания Швеции к вопросам национальной безопасности после вступления страны в НАТО. Шведские власти называют российские спецслужбы главной угрозой для национальной безопасности страны.

Напомним, что кампания российских спецслужб по дерзкому срыву поставок оборонной продукции Киеву набирает обороты: на этот раз мишенью диверсантов и иностранных шпионов стало стратегическое европейское предприятие, производящее новейшие БпЛА.

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Дата публикации
Количество просмотров
72
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