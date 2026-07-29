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За попытку шпионажа в пользу России — отправили в психбольницу
В обмен на секретную информацию гражданин Швеции иранского происхождения стремился получить защиту и гражданство Российской Федерации.
Бывшего IT-консультанта Вооруженных сил Швеции, которого суд признал виновным в попытке шпионажа в пользу России, направили на принудительное психиатрическое лечение вместо тюремного заключения. Такое решение принял суд Стокгольма после того, как судебно-психиатрическая экспертиза установила у 34-летнего мужчины тяжкое психическое расстройство.
Об этом сообщает издание The Copenhagen Post.
По данным прокуратуры, осенью 2025 года обвиняемый отправился в Москву, где установил контакты с представителями ФСБ и ГРУ. Следствие утверждает, что в обмен на секретную информацию он стремился получить защиту и гражданство Российской Федерации.
Как отмечает издание, для подготовки обращения в российские спецслужбы мужчина использовал нейросеть Claude. Документ назывался «Просьба о предоставлении военной защиты через канал ГРУ» (Petition for Military Protection via GRU Pathway).
В ходе трехдневного судебного разбирательства, которое в основном проходило в закрытом режиме, обвиняемый не признал свою вину.
По информации The Copenhagen Post, осужденный работал IT-консультантом в Вооруженных силах Швеции в 2018–2022 годах. После увольнения со службы он основал компанию в сфере кибербезопасности, которая, согласно открытым документам, планировала специализироваться на наступательных кибероперациях.
Служба государственной безопасности Швеции (СЕПО) отдельно расследует возможную причастность мужчины к сговору с целью совершения преступления.
Дело рассматривается на фоне усиления внимания Швеции к вопросам национальной безопасности после вступления страны в НАТО. Шведские власти называют российские спецслужбы главной угрозой для национальной безопасности страны.
Напомним, что кампания российских спецслужб по дерзкому срыву поставок оборонной продукции Киеву набирает обороты: на этот раз мишенью диверсантов и иностранных шпионов стало стратегическое европейское предприятие, производящее новейшие БпЛА.