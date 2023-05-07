За последние три месяца в Турции зафиксировали более 33 тысяч землетрясений

В Турции и регионе после разрушительных землетрясений зафиксировано более 33 тысяч подземных толчков.

Об этом сообщает Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

"После землетрясений 6 февраля в провинции Кахраманмараш, районе Пазарджик (магнитудой 7,7) и районе Эльбистан (магнитудой 7,6) 33077 землетрясений произошло в период до 6 мая", — говорится в сообщении.

Согласно данным обнародованной карты, речь идет о землетрясениях как в самой Турции, так и в регионе.

Карта землетрясений в Турции

Напомним, 6 февраля 2023 года мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла всколыхнули юго-восточную Турцию и северную Сирию. В общей сложности погибли почти 57 тысяч человек, миллионы жителей остались без домов.

Как отметила глава Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий в Университетском колледже Лондона, профессор Джоанни Фор Уокер, по официальной шкале магнитуд землетрясение в Турции достигло 7,8 балла, что ставит его в разряд мегаземлетрясений и является одним из самых мощных.

Разлом активизировался на участке протяженностью около 150 километров и нанес серьезный ущерб зданиям, расположенным вблизи разлома. Однако не только сила землетрясения сделала его столь смертоносным, ученые отмечают, что еще одним фактором стало то, что инцидент произошел ранним утром, когда большинство людей все еще спали внутри своих квартир.

Как ранее подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд. По оценкам Геологической службы США, экономические затраты землетрясения Турции могут достигнуть 2% ВВП.

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