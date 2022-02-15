За признание "ДНР" и "ЛНР" в Госдуме России "голосовали" больные коронавирусом коммунисты

За признание "ДНР" и "ЛНР" в Госдуме России "голосовали" больные коронавирусом коммунисты

Геннадий Зюганов и Сергей Обухов отсутствовали на заседании по болезни.

За обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" независимыми "государствами" в Государственной Думе России проголосовали даже те депутаты из фракции КПРФ, которых не было в зале заседаний из-за заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", обнародовав результаты голосования депутатов-коммунистов.

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Судя по обнародованным данным, во время голосования за это провокационное обращение произошли фальсификации с участием так называемых депутатов-"кнопкодавов". Система учла голоса "за", которые якобы отдали члены фракции КПРФ Геннадий Зюганов и Сергей Обухов. Но они отсутствовали на заседании Думы по болезни.

Telegram / Можем объяснить

Депутат Обухов подтвердил Telegram-каналу, что находится дома на амбулаторном лечении и на заседании не был. Зюганов хоть и был одним из инициаторов этого обращения, но теперь госпитализирован через COVID-19.

Напомним, Украина будет расценивать признание Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" как выход РФ из Минских соглашений.

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