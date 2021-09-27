За распространение COVID-19 житель Вьетнама проведет за решеткой 2,5 года

Фан Ван успел заразить четырех человек.
Жителя Вьетнама Фан Ван Хоа приговорили к 30 месяцам тюрьмы за распространение коронавируса. Мужчина пренебрег режимом самоизоляции, свободно передвигался по городу и даже посетил поминки.
Об этом 26 сентября сообщило издание VnExpress.
Так, 6 июля 39-летний мужчина приехал в родной город Фанранг-Тхапчам из Хошимина, нарушив коронавирусные ограничения в регионе. Он не сообщил о прибытии в соответствующие органы, чтобы выполнять режим самоизоляции.
Хоа свободно передвигался по городу и даже посетил поминки.
Через восемь дней мужчина обратился в больницу с жалобами на жар и боль в горле. При обследовании у вьетнамца обнаружили коронавирус и он был госпитализирован.
Позже выяснилось, что Фан Ван успел заразить еще четырех человек.
Народный суд города Фанранг-Тхапчам признал Хоа виновным в распространении опасных инфекционных заболеваний и приговорил к 30 месяцам тюремного заключения.
Напомним:
- В Испании мужчина заразил COVID-19 более 20 человек : снимал маску и кашлял. Трое из зараженных были детьми в возрасте до 1 года.
- Между тем в России зафиксирован рекордный случай распространения одним лицом коронавирусной инфекции. Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи своих сограждан.