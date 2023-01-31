За "распространение порока": в Иране к 10 годам тюрьмы приговорили молодую пару (видео)

В Иране 21-летнюю девушку Астияж Хагиги и ее жениха Амира Ахмади обвинили в "распространении порока", "заговоре с целью подрыва национальной безопасности" и участии в пропаганде против режима. За это их приговорили к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Девушка на видео танцевала без хиджаба, сейчас тема для протестов в Иране. Вероятно, именно это дало судье повод обвинить молодоженов по статье о подрыве нацбезопасности.

Иран: В 21-й год человек должен был объявить 10 лет в ящике всех для dancing на листе Tehran's Azadi (Freedom) Tower, источники, близкие к ним @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences до anyone defying его strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1 — Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023

Источник отмечает, что вердикт был вынесен печально известным судьей Аболкасемом Салавати. Он и раньше налагал суровые наказания на лиц, считавшихся угрозой для Исламской Республики.

Молодому человеку также запрещено два года пользоваться интернетом и покидать страну.

Ранее в Иране казнили протестующих после смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания так называемой "полицией морали". Ребят повесили.

Напомним, в Иране прошли масштабные протесты. Чтобы подавить их, правительство страны бросило на протестантов элитное иранское военно-политическое формирование.

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