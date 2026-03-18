За разграбление Крыма будут судить в Украине: Польша разрешила экстрадировать российского археолога

Российский археолог Александр Бутягин / © Офис Генерального прокурора

Польша стала на сторону Киева по громкому делу о разграблении украинского культурного наследия. В среду, 18 марта, Окружной суд Варшавы признал юридически допустимой экстрадицию в Украину 54-летнего российского археолога Александра Бутягина.

Об этом сообщает Onet.

Уничтожение наследия и позиция защиты

Александр Бутягин – уроженец Санкт-Петербурга и заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья в государственном музее «Эрмитаж». Начиная с 1999 года, он неизменно руководил экспедициями, исследовавшими древний город Мирмекий вблизи Керчи.

Украина добивается выдачи Бутягина по ч. 4 ст. 298 УК Украины (Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объекта культурного наследия, совершенное с целью поиска движимых предметов).

Однако, как отмечает Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", защита пыталась обжаловать эти обвинения. В материалах дела и экспертных выводах якобы нет доказательств разрушения памятника, а указанная сумма ущерба является лишь «денежной оценкой» гипотетической стоимости археологических работ.

Адвокаты утверждают, что сам факт проведения раскопок без разрешения Украины согласно украинскому законодательству не предусматривает лишение свободы и не является преступлением, за которое предусмотрена экстрадиция. Кроме того, они отмечали истечение срока давности, поскольку предполагаемое разрушение памятника датируется 2014-2019 годами.

Решение суда и истерика в России

Решение суда первой инстанции в Варшаве еще не означает немедленной передачи россиянина в руки украинского правосудия. Адвокат задержанного Адам Доманский уже заявил, что защита будет оспаривать этот вердикт.

Главный аргумент адвокатов состоит в том, что в Украине, которая находится в состоянии войны, жизни Бутягина будет угрожать опасность. Отдельным блоком защита выдвигала аргументы по несоответствию будущего процесса европейским стандартам справедливого суда.

Если апелляционный суд также поддержит экстрадицию, окончательное решение будет приниматься министром юстиции Польши.

Между тем, в России перспектива выдачи их ученого Украине вызвала настоящую истерику. Как выяснило польское медиа TVP World, так называемые российские Z-каналы начали открыто призывать власти РФ арестовывать случайных поляков, чтобы создать «обменный фонд» и выручить археолога.

Официальная Москва также не осталась в стороне: МИД РФ вызвал посла Польши Кшиштофа Краевского для вручения ноты протеста, а глава «Россотрудничества» Евгений Примаков публично назвал «уродами» тех, кто принял решение об экстрадиции.

Задержание во время турне: с чего все началось

Российский археолог был задержан в Польше по запросу Украины еще в декабре 2025 года. Тогда украинская прокуратура уже объявила ему заочное подозрение по делу об уничтожении объекта культурного наследия «Древнего города Мирмекия».

Задержание стало полной неожиданностью для россиянина. Известный археолог находился в Польше проездом по дороге из Нидерландов, где проводил лекции, на Балканы. Сотрудники Агентства внутренней безопасности в гражданской одежде арестовали его прямо в отеле в Варшаве, после чего суд отправил Бутягина под арест на 40 дней.

Это событие вызвало бурную реакцию в Кремле. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал арест «правовым беспределом», добавив, что в Варшаве якобы царит «взбешенность» по отношению к России, и пообещал бороться за археолога по дипломатическим каналам.

Напомним, летом 2025 года еще одному российскому археологу, заведующему отделом археологии античного мира государственного музея изобразительных искусств в Москве Владимиру Толстыкову заочно объявлено о подозрении в проведении незаконных раскопок на территории архитектурно-археологического комплекса «Древний город Пантикапей». Это привело к частичному разрушению объекта культурного наследия Украины.