За решетку из-за комментарев: в Беларуси задержали почти 140 человек за обсуждение смерти КГБешника

За решетку из-за комментарев: в Беларуси задержали почти 140 человек за обсуждение смерти КГБешника

Люди обсуждали это в Сети.

В Беларуси задержали 136 человек, которые обсуждали в соцсетях смерть КГБешника.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 октября.

Сколько именно белорусов попало под стражу, рассказали в Следственном комитете страны. Там продолжают искать пользователей Интернета, которые комментировали известие о гибели силовика. Работника КГБ смертельно ранил белорусский ІТшник Андрей Зельцер, в квартиру которого ворвались спецслужбисты. В ответ коллеги КГБешника расстреляли Зельцера.

Накануне в Минске состоялись похороны ІТшника По сообщениям, предоставить помещение для прощания ритуальные залы стали. Провести Зельцера в последний путь пришли около ста человек.

Новости мира: в Беларуси задержали 136 человек, которые обсуждали в соцсетях смерть КГБшника

Как сообщалось, в Беларуси осудили чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина за участие в протестах против результатов президентских выборов в августе прошлого года. Кудин получил 2,5 года колонии. К слову, прокурор просил на год больше. Белорусу инкриминируют сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа 2020.

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