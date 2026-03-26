За Россией и Китаем будут следить из космоса: кто возьмет их "на мушку"

Флаги России и Китая / © Associated Press

Германия и Австралия объединяют усилия для противодействия наступательным возможностям России и Китая на орбите. Страны создадут глобальную сеть сенсоров для защиты спутников от глушения и уничтожения.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции министра обороны Германии Бориста Писториуса и вице-премьер-министра Австралии Ричарда Марлза, сообщили на сайте австралийского правительства.

Австралия и Германия договорились о намерении развивать сотрудничество в космической сфере, которое должно значительно усилить возможности мониторинга активности других государств в космосе.

«Сегодня мы объявляем о намерении заключить соглашение о статусе сил (SOFA), что упростит взаимное размещение войск. Также подписано письмо о намерениях по сотрудничеству в космической сфере — это все более важное направление обороны», — заявил Марлз.

Во время совместной пресс-конференции стороны отметили растущие риски, связанные с расширением наступательных возможностей Китая и России в космосе — в частности речь идет о средствах глушения, ослепления или даже уничтожения спутников.

В ответ страны заявили о намерении сформировать независимую глобальную сеть сенсоров и датчиков — своеобразную систему раннего предупреждения (early warning system), призванную защищать собственную космическую инфраструктуру.

«Мы уже сотрудничаем в космической сфере. Обе страны должны укреплять военные возможности не только на земле, море и в воздухе, но и в космосе. Германия планирует инвестировать более 35 млрд евро в космические системы. Мы хотим создать глобальную сеть сенсоров — фактически систему раннего предупреждения в космосе», — заявил Писториус.

Он также подчеркнул, что именно Китай и Россия являются ключевыми «соседями» в космическом пространстве, что лишь усиливает необходимость создания автономной системы наблюдения.

Угроза войны в космосе — что известно

Напомним, издание Axios писало, что ведущие государства активно готовят плацдарм для войн в космосе, что становится реальностью из-за массовых запусков спутников, опасных маневров Китая и разработки Россией космического ядерного оружия. Пентагон возрождает концепцию «Звездных войн», а опыт операций (в частности в Венесуэле) доказывает, что контроль над орбитой является ключевым для современной разведки и связи. Администрация президента США Дональда Трампа усиливает милитаризацию через создание Космических сил, проект «Золотой купол» и привлечение частных компаний вроде SpaceX.

Эксперты предупреждают: уничтожение спутников во время конфликта парализует GPS, банковские транзакции и связь, что повлечет глобальную гуманитарную катастрофу для гражданского населения.

В феврале европейские чиновники и разведка предупредили об угрозе «космического паралича» из-за агрессивных действий российских аппаратов серии «Луч». Как сообщало Financial Times, спутники «Луч-1» и «Луч-2» годами преследуют стратегические объекты над Европой, осуществляя опасные сближения с десятками аппаратов. Главная опасность заключается в перехвате незашифрованных командных каналов связи. Эксперты опасаются, что Россия научилась имитировать сигналы наземных станций, что позволяет ей дистанционно менять орбиты чужих спутников, вызывать их столкновение или падение. Помимо прямого вмешательства РФ ведет радиоэлектронную разведку (SIGINT), выявляя расположение наземных терминалов и логику использования сетей НАТО.