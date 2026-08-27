«За рыбалку — тюрьма»: беженка из Украины откровенно рассказала о неожиданных правилах в Германии

Рыбалка / иллюстративное фото / © Фото из открытых источников

Реклама

Украинская беженка Людмила Русина, которая в настоящее время проживает в Германии, поделилась своими впечатлениями о местных законах и обычаях, которые стали неожиданностью для многих украинцев. По её словам, в этой стране свобода и демократия тесно переплетаются со строгими правилами, ограничениями и немалыми штрафами.

Об этом она рассказала в своём видео на платформе TikTok.

Реклама

Украинка удивлена тем, что даже обычный поход за грибами в Германии требует знания четких норм и ограничений.

Реклама

«Если Германия — свободная страна, то почему здесь нельзя просто собрать грибы в лесу? Нашел гриб — не радуйся: нужно знать, какой из них разрешен, сколько можно собрать и можно ли его вообще здесь собирать», — рассказывает Людмила.

Еще одним неожиданным моментом для украинки стал запрет на дикий кемпинг и ночлег на природе без соответствующих документов.

«Почему в Германии можно быть бездомным, потому что это демократия, а просто поставить в лесу палатку и переночевать одну ночь нельзя? Для этого нужно разрешение или специально отведенное место. А за нарушение может быть наложен штраф — вплоть до двух с половиной тысяч евро», — отмечает беженка.

Подобные парадоксы наблюдаются и в других сферах жизни. Например, обычная рыбалка требует определенной подготовки, о которой большинство иностранцев могут даже не догадываться.

Реклама

«Германия — свободная страна, и просить деньги на улице здесь не является преступлением. Да и попрошайничество разрешено, а вот просто взять удочку и пойти порыбачить в ближайший пруд — это уже совсем другая история. Нужны курсы, экзамен, рыболовная лицензия и разрешение на конкретный водоем, а за незаконную рыбалку может грозить даже тюрьма», — поделилась женщина.

Украинку удивили и строгие ограничения на пользование дачными участками, где запрещено полноценно проживать.

«Здесь (в Германии — прим. ред.) можно иметь дачный участок и даже с домиком, но небольшим, и ночевать там часто запрещено. Да еще и воду на зиму отключат, а туалет на таких дачах тоже — зачастую роскошь. Свободная демократическая страна, в которой ты можешь делать всё — главное, чтобы это было разрешено», — подытожила Людмила Русина.

Украинцы за рубежом — последние новости

По результатам международного опроса среди мигрантов Германия заняла лишь 50 место из 53 стран по качеству жизни, трудоустройству, адаптации, поиску жилья, уровню бюрократии и медицине. Украинская беженка Людмила Русина отметила, что такой низкий рейтинг свидетельствует о серьезных трудностях для переселенцев в этой стране.

Реклама

Кроме того, беженка заметила, что в Германии местные жители часто выбрасывают старую мебель и вещи прямо из окон и с балконов многоэтажных домов. Как отметила Людмила, такая практика сначала показалась ей странной, однако впоследствии она оказалась привычной и вполне законной, особенно во время ремонтов или вывоза крупногабаритного мусора.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров