За санкции против Лукашенко: белорусские активисты в Польше перекрыли дорогу возле пункта Берестовица-Бобровники

Активисты говорят, хотят привлечь внимание к усилению репрессий в середине Беларуси.

Белорусские активисты, живущие в Польше, перекрыли дорогу в районе пропускного пограничного пункта Берестовица-Бобровники.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что протестующие с бело-красно-белыми флагами и транспарантами призывают страны ЕС ввести максимально жесткие санкции против режима Лукашенко.

На прошлой неделе вступили в силу европейские санкции против белорусских авиакомпаний — их самолетам запрещено летать над странами ЕС и приземляться в их аэропортах. В Брюсселе также анонсировали расширенный пакет секторальных санкций против белорусских предприятий. Между тем Лукашенко накануне подписал новый диктаторский закон, существенно ужесточил наказание за участие в протестах к примеру, за участие в несанкционированном собрании грозит заключение до 3 лет.

Новости мира: белорусские активисты в Польше перекрыли дорогу возле пункта Берестовица-Бобровники

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