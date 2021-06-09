За санкции против Лукашенко: белорусские активисты в Польше перекрыли дорогу возле пункта Берестовица-Бобровники

Активисты говорят, хотят привлечь внимание к усилению репрессий в середине Беларуси.
Белорусские активисты, живущие в Польше, перекрыли дорогу в районе пропускного пограничного пункта Берестовица-Бобровники.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок.
Отмечается, что протестующие с бело-красно-белыми флагами и транспарантами призывают страны ЕС ввести максимально жесткие санкции против режима Лукашенко.
На прошлой неделе вступили в силу европейские санкции против белорусских авиакомпаний — их самолетам запрещено летать над странами ЕС и приземляться в их аэропортах. В Брюсселе также анонсировали расширенный пакет секторальных санкций против белорусских предприятий. Между тем Лукашенко накануне подписал новый диктаторский закон, существенно ужесточил наказание за участие в протестах к примеру, за участие в несанкционированном собрании грозит заключение до 3 лет.