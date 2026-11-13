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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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За секунды до приземления самолет резко набрал высоту: что увидел пилот

Самолет, следовавший из Праги в Варшаву, внезапно прервал посадку и снова набрал высоту.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Самолет

Самолет / © pixabay.com

При посадке в аэропорту имени Шопена в Польше пилот самолета внезапно включил двигатели на полную мощность и снова взмыл вверх. Причиной такого маневра стал оказавшийся на пути лайнера дрон.

Об этом сообщает польское издание Wiadomości.

Инцидент произошел в пятницу. Самолет, летевший из Праги в Варшаву, уже был на низкой высоте перед посадкой, когда экипаж резко прервал понижение и снова набрал высоту.

По данным Radio Eska, через несколько минут капитан самолета по громкоговорителю объяснил пассажирам, что отменил посадку из-за дрона, который был замечен в небе над аэропортом. Совершив несколько кругов над Варшавой, пилоты со второй попытки безопасно посадили борт.

Факт инцидента в комментарии изданию Wirtualna Polska подтвердил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудзкий.

«Такой инцидент действительно произошел, но безопасность полетов никак не была нарушена. Это была стандартная процедура, и полеты проходят в обычном режиме», — заявил Пётр Рудзкий.

Никто из людей на борту не пострадал. Однако в издании отмечают, что столкновение самолета при посадке даже с небольшим дроном может повредить двигатель, пробить корпус судна или привести к авиакатастрофе.

Территория вокруг аэропорта имени Шопена — контролируемая зона, поэтому запускать там беспилотники без разрешения Польского агентства аэронавигационных услуг (PANSA) строго запрещено. По польским законам, за создание угрозы авиакатастрофе оператору дрона грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в десятки тысяч злотых.

Напомним, пассажирский самолет Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва. В воздухе его сопровождал военный истребитель, а в аэропорту была проведена проверка безопасности.

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