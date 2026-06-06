За шаг до большой войны: британские генералы ошеломили заявлением о реальных угрозах от РФ

Британия нуждается в десятилетии на восстановление армии на фоне рекордных угроз от России

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Уровень опасности для Великобритании со стороны России достиг самой высокой отметки со времен завершения холодной войны. По словам начальника штаба ВВС сэра Ричарда Найтона, страна оказалась на пороге самого опасного периода за последние десятилетия.

Об опасениях военного командования и вызовах для британской армии пишет The Independent.

Москва стремительно поднимает ставки, совершая кибератаки, попытки убийств и рискованные диверсии. Сэр Найтон отмечает, что общество должно осознать эти угрозы и изменить свои приоритеты.

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Готовность к длительным войнам и новым технологиям

Последние два десятилетия британские вооруженные силы готовились преимущественно к кратковременным и локальным конфликтам. Однако сейчас, учитывая опыт войны в Украине, государству необходимо быть готовым к более масштабным и длительным противостояниям.

Для эффективного сдерживания противника Великобритания должна повысить боеспособность своей армии вместе с союзниками. Особое внимание военные советуют уделить беспилотникам и автономным системам, которые будут играть все более важную роль в войнах будущего.

Оборонный бюджет и нехватка ресурсов

В ближайшие недели ожидается публикация долгожданного Плана оборонных инвестиций, который постоянно откладывался с минувшей осени. Этот документ определит распределение военных расходов на фоне призывов президента США Дональда Трампа к увеличению британского оборонного бюджета. Задержка плана уже вызвала волну критики, ведь армии и промышленности требуется четкое понимание дальнейшего курса страны.

Бывший руководитель вооруженных сил лорд Стиррап предупредил, что Британия сейчас серьезно уязвима и нуждается как минимум в десятилетиях для полноценного восстановления обороны. Из-за необходимой и правильной помощи Украине британские запасы боеприпасов сильно истощились, поэтому государству нужно срочно их пополнять. Кроме того, в Западной Европе остро не хватает гибкой и мощной военно-промышленной базы для быстрого масштабирования производства.

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Напомним, премьер Британии назвал год возможной войны России против НАТО . Стармер утверждает, что Россия уже сейчас усиливает свою активность и испытывает пределы допустимого в противостоянии с Западом.

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