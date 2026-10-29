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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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За скелет динозавра развернулись безумные торги — кто и за сколько его купил

В Нью-Йорке участники торгов двенадцать минут сражались за кости скелета нанотирануса по имени Джоди, которому примерно 67 миллионов лет.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Окончательная цена составила 47,3 миллиона долларов

Окончательная цена составила 47,3 миллиона долларов / © Reuters

В Нью-Йорке Sotheby’s продал скелет молодого тираннозавра по прозвищу Джоди за 47,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает BBC.

Итоговая сумма более чем в пять раз превысила предварительную оценку лота, который рассчитывали продать не менее 9 миллионов долларов.

Скелет в возрасте около 67 миллионов лет состоит примерно из 191 ископаемого костного элемента и включает почти полностью сохранившийся череп. Высота собранного скелета составляет около трех метров.

За лот соревновались шесть участников, а аукционная борьба продолжалась около 12 минут. Имя покупателя, предложившего самую большую цену, не раскрывается.

Продажа Джоди стала очередным рекордным событием на рынке ископаемых останков динозавров.

Напомним, в июле Sotheby’s продал тираннозавра по прозвищу Гас за 50,1 миллиона долларов. Еще один дорогой лот — стегозавр Апекс, ушедший с молотка в июле 2024 года за 44,6 миллиона долларов.

Однако продажа останков доисторических животных частным коллекционерам продолжает вызывать дискуссии в научном сообществе. Специалисты спорят о том, должны такие находки становиться предметами частного собрания или оставаться доступными для публичного показа и научных исследований.

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