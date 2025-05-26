За сколько времени РФ восстановит боеспособность после войны в Украине и кому будет угрожать

После войны в Украине российская агрессия может угрожать странам НАТО / © ТСН.ua

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России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность после войны в Украине. Тогда Москва будет технически готова к новой агрессии — уже против Европы.

Об этом глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сказал в интервью «Укринформу».

Глава СВР акцентировал, что Украина — щит Европы. И пока украинцы сдерживают российское нашествие, у других стран есть время готовиться к угрозе со стороны Москвы. Иващенко озвучил планы РФ.

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«Планы России не изменились. Они хотят полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны. Но дальше — это уже не „возможно“, а вопрос времени в том, кто будет следующий. Польша, страны Балтии, Северная Европа — в зоне риска. Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда?» — рассказал глава украинского СВР.

Он отметил, что по прогнозам внешней разведки, которые разделяют европейские коллеги, после окончания боевых действий против Украины России понадобится до 2-4 лет, чтобы восстановить боеспособность. Если будут еще и отменены санкции — процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее.

«То есть через 2-4 года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии — уже против Европы», — акцентировал Иващенко.

Он также обратил внимание, что на сегодня Россия ведет гибридную игру, которая является политической частью войны: это разъединение союзников, уменьшение поддержки Украины, влияние на решения через Венгрию.

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Глава СВР указал на угрозу для Финляндии с российской стороны.

«Россия готовится. Они создают новый Ленинградский военный округ — и это не про оборону, а про наступление. Там будет операционное направление — Кольский полуостров, Финляндия. На этом направлении мы видим строительство новых воинских частей. Что касается железнодорожных путей, то это расширение инфраструктуры, которая может использоваться как в мирных, так и военных целях», — описал ситуацию Иващенко.

Угроза со стороны РФ странам НАТО после войны в Украине

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) еще в 2023 году указали на то, что Россия готовится к войне с НАТО. На это указывает решение РФ о формировании Ленинградского военного округа на границе с Финляндией, о чем объявил тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.

В мае 2025 года The New York Times сообщило, что Россия наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Эти действия могут указывать на стратегию Кремля после завершения войны против Украины.

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Как заявил в середине мая комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, по оценкам европейских разведок, через три-пять лет Россия сможет собрать достаточно сил, чтобы попытаться вторгнуться по крайней мере в одну страну ЕС или НАТО.

По оценкам немецкой разведки, Россия может быть готова к войне против НАТО до конца десятилетия — то есть уже через 5 лет.

По информации Politico, следующей целью российского диктатора Владимира Путина после Украины могут стать Западные Балканы. Москва попытается воспользоваться глубокой этнической и религиозной напряженностью, чтобы разжечь дальнейшие беспорядки там.