За сутки в соседней России от коронавируса умерло рекордное количество людей

За последние 24 часа заразились более 23 тысяч россиян.
В России 14 июля сообщили о новом максимуме смертей от коронавируса — за сутки умерло 786 человек.
Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
За последние сутки выявили 23 827 случаев заражения, выздоровели 21 269 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 смертей, выздоровели 5 257 483 человека.
Стоит отметить, что такая ситуация с коронавирусом в соседней России возникла из-за попадания и распространения в стране "индийского" штамма коронавируса "Дельта", который является самым агрессивным и самым заразным.