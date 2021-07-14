За сутки в соседней России от коронавируса умерло рекордное количество людей

За сутки в соседней России от коронавируса умерло рекордное количество людей

За последние 24 часа заразились более 23 тысяч россиян.

В России 14 июля сообщили о новом максимуме смертей от коронавируса — за сутки умерло 786 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

За последние сутки выявили 23 827 случаев заражения, выздоровели 21 269 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 смертей, выздоровели 5 257 483 человека.

Стоит отметить, что такая ситуация с коронавирусом в соседней России возникла из-за попадания и распространения в стране "индийского" штамма коронавируса "Дельта", который является самым агрессивным и самым заразным.

Новости мира: в России фиксируют рекордную смертность от коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку