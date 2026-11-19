Украинец грабил цветочные автоматы ради девушки

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Сотрудники полиции во Вроцлаве в Польше задержали 32-летнего гражданина Украины, причастного к ряду краж со взломом уличных цветочных аппаратов. По словам мужчины, он воровал букеты из автоматов после конфликтов с девушкой, чтобы загладить вину, потому что у него не было денег на покупку цветов.

Об этом пишет InPoland.

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Во Вроцлаве украинец воровал букеты цветов из автоматов, чтобы помириться с девушкой

По сообщению городского управления полиции Вроцлава, в конце октября правоохранители опубликовали ориентировку с фотографией подозреваемого, который взламывал аппараты в городе. На видео, опубликованном полицией, видно, как подозреваемый бросает что-то в стеклянную витрину автомата, а затем бьет ногой, чтобы окончательно разбить стекло и достать цветы.

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Разыскать и задержать его в прошлую пятницу смогли оперативники криминального отдела комиссариата Вроцлав-Старое Място. Правоохранители зафиксировали эпизоды на улицах Тенчевой, Грабишинской, Силезских восстаний и Свободной. Общий ущерб от краж оценивается по меньшей мере в несколько десятков тысяч злотых.

В ходе обыска у задержанного также нашли амфетамин и метамфетамин. Мужчине предъявили пять обвинений: четыре за кражи со взломом и одно — за хранение наркотиков. В полиции отметили, что задержанный признал вину.

На допросе 32-летний украинец объяснил, что прибегал ко взлому автоматов после ссор с девушкой, потому что хотел извиниться и произвести впечатление, но у него якобы не было денег на букеты, поэтому решил воровать их из автоматов.

За эти правонарушения ему грозит до 10 лет тюрьмы. Отдельно полиция обратилась в Пограничную службу Польши с ходатайством о принятии решения об обязательстве гражданина Украины вернуться домой.

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