За военной базой США следят таинственные дроны: в WSJ раскрыли детали

Американские военные сообщили о "таинственном нарушении ограниченного воздушного пространства" над территорией, где расположены важные объекты национальной безопасности США.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного американского офицера Келли, "шоу обычно начинается через 45 минут или час после заката".

Первый, заметивший дрон, был примерно 6 метров длиной и двигался со скоростью более 160 км в час, на высоте от 900 до 1200 метров. Другие дроны один за другим следовали за ним», – сказал Келли.

Некоторые предполагали, что это могли быть действия России или Китая для проверки реакции США.

Инциденты привлекли внимание и президента США Джо Байдена, и они стали темой обсуждения на совещании в Белом доме.

Этот случай не единственный за последние несколько лет. Ранее, в октябре 2023 года, пять дронов заметили над ядерным объектом Министерства энергетики в Неваде.

Ранее мы сообщали, что в небе над Аляской заметили два военных российских самолета.

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