Украинцам, проживающим в Ирландии, предложат «щедрый» пакет помощи для возвращения домой, поскольку правительство планирует отменить все контракты на размещение беженцев в течение года.

Об этом сообщает издание The Times.

По словам государственного министра по вопросам миграции Колма Брофи, чиновники планируют постепенно сворачивать государственную программу размещения украинцев. Речь идет о сокращении контрактов на проживание для беженцев, в частности, примерно для 16 тысяч человек, которые сейчас находятся в государственном жилье.

«Им придется уйти, потому что мы разрываем контракты. И сроки здесь критически важны. У нас есть четкое направление. Я хочу, чтобы эти сроки были определены в течение следующих 12 месяцев. Мы должны окончательно сформировать это как решение правительства», — сказал он.

Сообщается, что украинские беженцы могут подать заявку на получение до 2500 евро на одного человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в страну происхождения.

На вопрос о масштабе такого финансового предложения Брофи ответил, что оно будет таким же щедрым, как и поддержка, предложенная украинцам, когда они впервые прибыли в Ирландию.

«Имеет смысл щедро реагировать на то, чтобы дать людям возможность вернуться, пропорционально той щедрости, которую мы проявили, предоставляя им возможность приехать к нам сначала», — сказал он.

С февраля 2022 года более 125 000 человек, бежавших от войны в Украине, получили временную защиту в Ирландии. С июля 2022 года до марта этого года почти 28 000 человек, которые принимали украинцев, получили более 438 миллионов евро в рамках выплаты за признание жилья для размещения 64 000 украинских беженцев в домах по всей стране.

Сначала выплачиваемая сумма составляла 400 евро в месяц, затем она была удвоена до 800 евро. Сейчас она составляет 600 евро в месяц, и правительство хочет снова снизить ее до 400 евро.

«Поскольку это финансируется за деньги налогоплательщиков, я хочу видеть эффективность вложенных средств. Я считаю, что если община или отдельное лицо могут себя обеспечить, то я не понимаю, почему мы, как налогоплательщики, должны платить миллионы, миллионы и миллионы. В других европейских странах этого не делают», — заявил ирландский министр.

Напомним, в Чехии планируют уточнить условия пребывания для украинцев с временной защитой. Речь идет не о массовых ограничениях, а об усилении контроля и более четких правилах.