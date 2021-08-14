За всю жизнь сказала только слова "мама": четырехлетняя девочка не может говорить после инсульта в утробе матери

За всю жизнь сказала только слова "мама": четырехлетняя девочка не может говорить после инсульта в утробе матери

В то же время маленькая Айви очень умный, любит играть с животными и есть попкорн.

В Лондоне четырехлетняя Айви Томас имеет серьезные проблемы со здоровьем с рождения. Девочка перенесла инсульт еще в утробе матери, после чего потеряла возможность говорить.

Об этом сообщает Mirror.

Известно, что с момента своего рождения в апреле 2017 борется с последствиями церебрального паралича и другими проблемами движения. К пяти месяцев у нее не было никаких признаков заболеваний или отклонений.

Однако вскоре у девочки диагностировали детский церебральный паралич. Мышцы левой части тела ребенка самопроизвольно сокращаются, и она плохо контролирует движения левой руки и обеих кистей.

Айви сейчас описывают как "очень умную, интересную и любящую", но за четыре года жизни она произносила только слово "мама". По словам родителей, их девочка любит есть попкорн, играть с животными и с водой.

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"Мне сказали, что я никогда не узнаю, что именно стало причиной заболевания, но по результатам МРТ было похоже, что это был перинатальный инсульт. Мы были в шоке. На МРТ мы увидели, что почти вся правая сторона его мозга была поражена", — рассказала мать девочки.

Кроме различных методов лечения, Айви также требуется регулярная физиотерапия. Родители собирают средства, чтобы обеспечить дочери все необходимые методы лечения и как можно более высокое качество жизни.

Напомним, в 10-летнего Дэвида Лалли с английского графства Мерсисайд обнаружили три опухоли головного мозга, но родители скрыли от сына его настоящую болезнь. Они сообщили, что там "маленькие комочки".

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