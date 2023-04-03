За захваченный HIMARS – миллион: российским солдатам выдают брошюры, где обещают вознаграждения за достижения в войне

Командование российской армией в специальных пропагандистских брошюрах, которые выдает солдатам, обосновывает потребность воевать против Украины, а также предоставляет суммы вознаграждений, которые может получить оккупант за так называемые достижения.

Об этом пишет ресурс Meduza со ссылкой на документ.

"Памятку военнослужащему Вооруженных сил РФ, участвующему в СВО", распространяемую с 2022 года, выпустил российский Западный военный округ. Ее распространяют среди солдат, идущих воевать против Украины.

Карта Украины без Крыма

"На обложке брошюры изображена карта Украины без Крыма. Территории Луганской и Донецкой областей отмечены красным. Другие же оккупированные Россией регионы никак не обозначены", — говорится в источнике.

Денежные вознаграждения

В брошюре предоставлены суммы вознаграждений, которые может получить российский солдат за "произведения" во время войны. К примеру, за сбитый беспилотник солдат получит 50 тысяч рублей, а за захваченный HIMARS уже миллион в российской валюте.

Идеология

Брошюра оформлена в стиле идеологического обоснования войны против Украины. В эксземплярах говорится, что прямо сейчас Россию пытаются завоевать "чужими руками", "расчленить" и "уничтожить".

"Страны Запада не устраивает "почетная капитуляция" России. Их цель — погружение страны в хаос и анархию, уничтожение государственности, расчленение страны. Подобное они на наших глазах сделали с Югославией, Афганистаном, Ираком и Ливией и были близки к этой цели", — написано в памятке.

Кто виноват

Главный враг России, по информации в брошюре, – США. Авторы памятки считают, что американцы решили "дестабилизировать" ситуацию в РФ, столкнувшись с "дефицитом ресурсов". Из-за этого, Вашингтон захотел "высосать все соки" из России.

"Западные лидеры не стесняясь говорят о расчленении России. Они борются не против нашего правящего класса, а против страны. Против нашего народа. Их цель — превратить нас в ресурс, который они используют для поддержки своей угасающей цивилизации", — пишут авторы брошюры.

Также в брошюре говорится об "активных нацисов" и виновниках "многочисленных кровавых преступлений киевского режима". Они, по словам авторов, заслуживают исключительно "передачи в суд".

Россияне активно цитируют знаменитый сталинский приказ №227, более известный как "Ни шагу назад!". Этот приказ распространился летом 1942 года, когда на южном участке советско-германского фронта сложилась критическая ситуация: после поражений под Харьковом, Воронежем и оцепления на Донбассе Красная армия отступала на Кавказ и Сталинград. Одинаковых фраз в том приказе и в современной брошюре немало.

Тем временем в купанты 3 апреля уничтожили два дома в городе Часов Яр. Они обстреляли город Авдеевка Донецкой области, попав в автобус, где находился водитель и пассажирка, женщина погибла на месте.

Ранее сообщалось, что в Москве началась скрытая мобилизация. Там власть массово вербует "добровольцев"-россиян и иностранцев

Читайте также: