Забастовка на украинской границе: в правительстве Польши назвали требование для отмены акции

Польша требует отменить "транспортный безвиз" для украинских перевозчиков, заявляя о "недобросовестной конкуренции".

Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Польши Рафал Вебер, передает PAP.

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"Мы ожидаем, что Европейская Комиссия в рамках Совместного комитета, который должен быть созван в соответствии со ст. 7 Соглашения Украина-ЕС об автомобильных перевозках, пересмотрит это соглашение (транспортный безвес – ред.)", — заявил он.

Вебер обвинил украинских первизников в "недобросовестной конкуренции, завоевывают все большую долю транспортного рынка, особенно в граничащих с ней странах. По его словам, Польша представила достоверные данные ЕС, свидетельствующие об этом.

"Со 100 поездок через польско-украинскую границу 10 осуществляются польскими транспортными средствами, а 90 — украинскими. До начала войны эти отношения были другими. 35 поездок осуществляется польским автотранспортом и 65 — украинским. Здесь мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией. Поэтому нужна реакция Еврокомиссии ", – рассказал он.

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Министр добавил, что Польша будет искать поддержки ЕС для возобновления разрешений на проезд украинских перевозчиков в ЕС.

"Мы не можем скрыть это под ковер, мы не можем сказать, что все хорошо. Мы не возражаем против того, чтобы и дальше поддерживать Украину, мы являемся лидером на этом фронте, но мы не можем допустить, чтобы все мероприятия помощи были проведены за счет польских компаний, в данном случае польских автоперевозчиков", — подчеркнул Вебер.

Напомним, в Варшаве украинские водители и волонтеры проведут мирную акцию возле Сейма из-за блокады границы.

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