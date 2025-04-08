ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
904
Время на прочтение
1 мин

Забавные кадры: во время прогулки по парку страус "напал" на Бориса Джонсона

Веселая ситуация, зафиксированная на видео, мгновенно разлетелась по Сети.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Борис Джонсон

Борис Джонсон / © Associated Press

Во время прогулки по парку страус "напал" на Бориса Джонсона. Он заглянул в автомобиль экс-премьера Великобритании и цапнул его за руку.

Видео жена Бориса Джонсона Кэрри выложила в Instagram.

Джонсон вскрикнул и уехал дальше, а его семья не смогла сдержать смеха.

"Слишком смешно, чтобы не поделиться", - шутливо подписала ролик Керри Джонсон.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку обновленного соглашения между США и Украиной о доступе к редкоземельным металлам. По его словам, нынешний вариант документа более выгоден для Украины, чем первоначальный, и может стать важным шагом в сотрудничестве между странами.

Дата публикации
Количество просмотров
904
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie