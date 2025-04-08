Забавные кадры: во время прогулки по парку страус "напал" на Бориса Джонсона

Борис Джонсон / © Associated Press

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Во время прогулки по парку страус "напал" на Бориса Джонсона. Он заглянул в автомобиль экс-премьера Великобритании и цапнул его за руку.

Видео жена Бориса Джонсона Кэрри выложила в Instagram.

Джонсон вскрикнул и уехал дальше, а его семья не смогла сдержать смеха.

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"Слишком смешно, чтобы не поделиться", - шутливо подписала ролик Керри Джонсон.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку обновленного соглашения между США и Украиной о доступе к редкоземельным металлам. По его словам, нынешний вариант документа более выгоден для Украины, чем первоначальный, и может стать важным шагом в сотрудничестве между странами.