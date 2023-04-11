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"Заберем в армию даже если вы в тайге": в России объяснили, как будут работать электронные повестки

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
607
Время на прочтение
2 мин
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"Заберем в армию даже если вы в тайге": в России объяснили, как будут работать электронные повестки

Фото: Associated Press

В РФ объяснили, как будет работать система с электронными повестками для военнообязанных.

В России мужчинам теперь будут присылать электронные повестки и запретят им выезд за границу. А если электронную повестку "не заметить" – можно получить наказание.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

"Если не зашел в личный кабинет на "Госуслуги" — это ваши проблемы", — так депутат Госдумы Андрей Луговой объяснил, как будет работать система с электронными повестками для военнообязанных.

По его словам, законопроект поможет людям "чувствовать себя спокойнее" и создаст реестр военного учета.

В то же время, если вы в тайге и у вас нет доступа к "Госуслугам" — не беда, ведь рано или поздно вы вернетесь в Сеть. Однако если же вы решите долго "не обращать внимания" на полученную повестку, то можно поймать кучу ограничений, например запрет на выезд из страны или лишение возможности взять кредит.

Напомним, в России придумали новый метод мобилизации. Теперь россиян смогут мобилизовать даже без их визита в военкомат. Мужчинам будут присылать электронные повестки и запретят выезд за границу. В то же время представитель Путина Песков успел успокоить россиян, мол, "все идет по плану", а новый закон не связан с общей мобилизацией из-за войны против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
607
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