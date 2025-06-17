Заберите украинцев: в Польше родители требуют не набирать в классы детей из Украины

"Оскорбляют нас как поляков": в Польше родители требуют ограничить количество украинских детей / © Укринформ

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В польском городе Седльце (укр — Сидлец) родители одной из школ обратились к местным властям с просьбой ограничить набор детей украинцев.

Об этом пишет Tygodnik Siedlecki.

Родительский совет начальной школы №1 подал петицию, чтобы в заведение принимали меньше детей из Украины. В школе учатся 65 учеников из Украины, что составляет около 1/7 всего школьного коллектива.

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«Большинство этих детей не проявляют никакого желания изучать польский язык (…), что мешает им эффективно функционировать в польской системе образования. Учителям часто приходится уделять им больше внимания, что происходит за счет наших детей», — жалуются поляки в петиции.

Поляки безотчетно признались в желании ассимилировать украинцев

«В нашей школе есть классы, где половина учеников — украинские дети. Они не хотят посещать уроки польского языка. В 7 и 8 классах большинство из них не знают польского языка. Они не разговаривают на нем, не пишут, не читают. Представьте, пожалуйста, как выглядит урок в ситуации, где приходится внедрять основную учебную программу. Это практически невозможно», — говорит представитель родительского комитета.

Фактически она призналась, что польская система образования проводит ассимиляцию украинских детей. Ведь вместо того, чтобы обеспечить им обучение на родном языке, поляки заставляют детей из Украины учиться исключительно на польском.

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Также поляки утверждают о случаях антипольских высказываний и словесного или физического насилия со стороны некоторых украинских детей.

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«Мы воспитываем своих детей в духе толерантности и помощи всем нуждающимся, но трудно объяснить ситуации, когда другие ученики в их школе выкрикивают антипольские лозунги и оскорбляют нас как поляков», — утверждают польские родители.

В заключение авторы петиции требуют от городских властей внимательнее рассмотреть, все ли школы Седльца все равно «обременены присутствием учеников из Украины».

Напомним, что с 1 сентября 2024 года Польша обязала всех украинских учащихся на своей территории учиться в польской школе. По словам нардепа Княжицкого, это требование может угрожать полной утратой целого поколения украинцев.

Председатель организации «Евромайдан-Варшава» и фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко отмечала, что украинские дети ассимилируются в Польше, потому что полякам это выгодно.

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