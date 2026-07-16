Заберут гаджеты и отправят спать: для подростков готовят "комендантский час" в интернете

Подросткам будут блокировать Instagram и TikTok в ночные часы / © Credits

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Власти Великобритании планируют обязать социальные сети автоматически блокировать доступ к своим платформам в ночное время для пользователей 16 и 17 лет. Такие радикальные шаги направлены на то, чтобы оторвать молодежь от экранов смартфонов и дать им возможность высыпаться и фокусироваться на учебе.

Об этом пишет Reuters.

Как будет работать виртуальный комендантский час

Согласно новому правительственному плану, популярные приложения будут автоматически заблокированы для старших подростков в период с полуночи до 6 утра. Кроме того, платформы будут вынуждены по умолчанию выключать специальные алгоритмы и функции, заставляющие пользователей бесконечно листать ленту. Этот шаг стал логическим продолжением политики правительства после того, как месяц назад Британия анонсировала полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет.

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Однако эти ограничения не будут абсолютными: у подростков будет техническая возможность изменить настройки и отключить этот режим, если захотят. Именно из-за этой лазейки оппозиционная Консервативная партия уже раскритиковала инициативу. По их мнению, комендантский час, который можно легко отменить нажатием кнопки, не принесет никакого результата.

Ультиматум для техгигантов и сроки запуска

Министр по безопасности в интернете Канишка Нараян подчеркнул, что технологические компании будут юридически обязаны внедрить эти ограничения и проводить строгие проверки возраста пользователей. Тех игроков рынка, которые проигнорируют новые правила, ждут очень строгие регуляторные санкции. Пока владельцы Instagram, TikTok и YouTube никак не прокомментировали правительственные намерения.

Первый пакет соответствующих нормативных актов поступит на рассмотрение Британского парламента до конца текущего года. Ожидается, что все планируемые мероприятия официально вступят в силу весной 2027 года.

«Эти мероприятия будут решать для того, чтобы помочь молодым людям получать необходимый сон, сосредоточиться на школе и колледже и проводить больше качественного времени с семьей и друзьями», — резюмировала министерка технологий Лиз Кендалл.

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Напомним, британские эксперты по кибербезопасности раскритиковали правительственный план по полному запрету социальных сетей для подростков в возрасте до 16 лет. Специалисты предупредили о негативных последствиях, в частности, о высоком риске утечки конфиденциальных данных.

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