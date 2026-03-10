Забил до смерти мать с ребенком: в Германии осудили 16-летнего украинца за жуткое преступление

Убийство / © Associated Press

Реклама

В Германии вынесли приговор по делу о двойном убийстве, которое произошло прошлым летом. На скамье подсудимых оказался 16-летний молодой человек с украинским гражданством. Суд признал его виновным в жестоком убийстве 32-летней украинки и ее годовалой дочери.

Об этом пишет Spiegel.

Убийство произошло в июне прошлого года в городе Дорстен, что в Северной Рейн-Вестфалии. По данным следствия и материалам суда, подросток напал на женщину и ее маленького ребенка под открытым небом, на безлюдной лесной дороге.

Реклама

Он наносил жертвам многочисленные удары руками и ногами, целясь преимущественно в голову. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — и мать, и младенец погибли на месте преступления.

На следующий день после совершения убийства подросток самостоятельно вернулся на место преступления, после чего добровольно сдался представителям местной полиции. Он признался в содеянном, однако во время расследования так и не смог четко объяснить стражам порядка, что именно побудило его к такой неконтролируемой агрессии.

Мотив этого нападения до сих пор остается невыясненным. Учитывая несовершеннолетний возраст обвиняемого, судебные слушания проходили в закрытом режиме подальше от прессы и общественности.

Рассмотрев все доказательства, суд в Германии определил для 16-летнего украинца степень наказания в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать свой срок осужденный будет в специализированном исправительном учреждении для несовершеннолетних. В настоящее время отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Реклама

Напомним, ранее в США Федеральный суд присяжных выдвинул Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.

Также в октябре 2025 года в Ирландии мигрант из Сомали зарезал 17-летнего украинца.

17-летний Вадим Давиденко был смертельно ранен ножом в квартире, которую использовала государственная служба по делам детей и семьи Tusla для проживания несовершеннолетних соискателей международной защиты.