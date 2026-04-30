Забили камнями насмерть: школьники расправились с мужчиной, которого считали педофилом

Подростки заманили мужчину на пляж и забили до смерти камнями

Британский суд приговорил к тюремному заключению трех несовершеннолетних, которые в августе 2025 года в городке Лейсдаун-он-Си жестоко забили до смерти 49-летнего Александра Кешфорда, подозреваемого в педофилии. Два парня и девушка намеренно заманили мужчину на безлюдный пляж, чтобы устроить над ним расправу.

О деталях этого шокирующего уголовного дела пишет Daily Star.

Смертельная ловушка

По материалам следствия, конфликт начался за два дня до убийства в зале игровых автоматов, где мужчина дал 16-летней девушке визитку с вымышленным именем. Впоследствии подростки начали переписываться с ним под видом другого лица, и во время общения Кешфорд соврал ему 30 лет, расспрашивал девушку об алкоголе и предлагал поцелуи.

Использовав эту переписку как повод, несовершеннолетние назначили вечернюю встречу на набережной, после чего начали преследовать и жестоко избивать камнями и бутылками. Позже тело мужчины нашли в грязи с многочисленными травмами головы, лица и сломанными ребрами, пробившими легкое.

Приговор суда

Во время расправы девушка снимала все на видео, выкрикивая нецензурные образы и подчеркивая свой несовершеннолетний возраст, а один из ребят впоследствии распространил эти кадры среди знакомых с насмешливой подписью. На суде старейший нападающий признался, что сразу после инцидента считал свои действия правильными, поскольку не верил, что полиция сможет наказать предполагаемого преступника.

Несмотря на попытки адвокатов оправдать действия подростков как просто вышедшую из-под контроля детскую затею, прокуратура доказала, что это было тщательно спланированное нападение на беззащитного человека. В итоге суд признал их виновными в непреднамеренном убийстве: 16-летние парень и девушка получили по семь лет за решеткой, а их 15-летний сообщник проведет в тюрьме пять лет.

