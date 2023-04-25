Забили тупым предметом, а труп спрятали в сарай: в США расследуют жестокое убийство матери троих детей

Останки пропавшей матери троих детей из Орегона ( США – ред.) были найдены возле сарая в отдаленном районе штата Вашингтон, полиция считает, что ее тело "переместили" туда после того, как убили тупым предметом по голове.

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Тело 32-летней Джоанны Спикс было найдено у сарая в Риджфилде, штат Вашингтон, в офисе шерифа округа заявили, что ее смерть расследуется как убийство, информирует Mirror.

Сводная сестра Спикс, Ариэль Хамби, заявила, что была шокирована известием о гибели Джоанны.

"Я не могу спать ночью от мыслей, что тот, кто сделал это с ней, избивал тупым предметом в голову и шею, я имею в виду, что это насилие, и этот человек где-то ходит вокруг", — сказала Ариэль Хэмби.

Тело женщины было найдено в сельском сарае.

Вспоминая момент, когда им сообщили о смерти Джоанны 11 апреля, Ариэль сказала: "Наша семья была поражена звонком, разбившим нас в клочья. Звонок, который сообщил нам, что наша сестра, найдена мертвой".

До 33-летия Джоанны, которое она должна была отпраздновать 28 апреля, оставалось всего несколько недель. У Джоанны осталось трое детей: 13-летний Хуан, 12-летний Брекстон и семилетняя Мэйлани.

"Мы молимся и ищем ответы на вопрос, кто сделал это с нашей невероятной сестрой и матерью трех удивительных детей. Эти дети больше никогда не увидят свою мать, которую у них забрали", — заявила Ариель.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском городе Лодзь нашли тела двух украинцев, 36-летняя женщина сидела в кресле, в то время как 31-летний мужчина лежал в палатке на кровати.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше в Ходзеже в понедельник, 24 апреля, нашли мертвыми всю семью — мужа, его родителей, жену и маленького сына.

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