Забирает жизни: в США еще один человек стал жертвой урагана "Ида"

Забирает жизни: в США еще один человек стал жертвой урагана "Ида"

Сейчас власти пытаются установить личность погибшего.

Еще один человек стал жертвой урагана "Ида", который атаковал американский штат Луизиана. Мужчина утонул.

Об этом сообщает местный департамент здравоохранения Луизианы.

"Департамент здравоохранения Луизианы с сожалением подтверждает смерть мужчины, который утонул после того, как на своем транспортном средстве пытался проехать через потоки воды", — говорится в сообщении.

Сейчас пытаются установить личность погибшего.

"Коронер считает, что эта смерть наступила в связи со штормом. Таким образом, текущее число смертей из-за урагана Ида выросло до двух", — заявляют власти.

Ранее сообщалось о первой жертве "Иды", которую придавило упавшее дерево.

К счастью, ураган "Ида", обрушившийся на юго-восточное побережье США, уже ослабел до тропического шторма.

Напомним:

Соединенные Штаты накрыл мощный ураган "Ида". От непогоды страдают штаты Луизиана и Миссисипи, на Мексиканском побережье продолжается эвакуация. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 километров в час, урагану "Ида" присвоили четвертую категорию из 5 возможных.

От непогоды страдают штаты Луизиана и Миссисипи, на Мексиканском побережье продолжается эвакуация. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 километров в час, урагану "Ида" присвоили четвертую категорию из 5 возможных. Джо Байден уже назвал ураган чрезвычайной катастрофой — это значит, преодолевать его штату помогут из федерального бюджета.

В США случился ураган, который напоминает кадры из фильмов ужасов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку