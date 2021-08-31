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Забирает жизни: в США еще один человек стал жертвой урагана "Ида"

Забирает жизни: в США еще один человек стал жертвой урагана "Ида"

Associated Press

Сейчас власти пытаются установить личность погибшего.

Еще один человек стал жертвой урагана "Ида", который атаковал американский штат Луизиана. Мужчина утонул.

Об этом сообщает местный департамент здравоохранения Луизианы. 

"Департамент здравоохранения Луизианы с сожалением подтверждает смерть мужчины, который утонул после того, как на своем транспортном средстве пытался проехать через потоки воды", — говорится в сообщении. 

Сейчас пытаются установить личность погибшего.

"Коронер считает, что эта смерть наступила в связи со штормом. Таким образом, текущее число смертей из-за урагана Ида выросло до двух", — заявляют власти.

Ранее сообщалось о первой жертве "Иды", которую придавило упавшее дерево.

К счастью, ураган "Ида", обрушившийся на юго-восточное побережье США, уже ослабел до тропического шторма.

Напомним:

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