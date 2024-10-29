Забирал зарплату у украинцев и других рабочих: в Польше задержали молдаванина

По обвинению в торговле людьми, польская полиция задержала трех человек, они заставляли иностранцев бесплатно работать.

В Польше задержан молдаванин, который забирал зарплату у украинцев и других рабочих.

Об этом сообщает информационный портал Польши In Poland.

В окружной прокуратуре Познани рассказали, что первая информация о возможности использования иностранцев для тяжелых работ в районе Ужешня (Великопольское воеводство) поступила в середине августа. Подозреваемых по этому делу задержали во вторник, 22 октября. По информации прокуратуры, кроме задержанных, в доме, куда вошли полицейские, находились также люди, которые использовались для принудительных работ.

По словам представителя окружной прокуратуры Познани Лукаша Вавжиняка, 47-летний гражданин Молдовы находил людей, которые находились в затруднительном положении, и обещал им помощь в трудоустройстве в Польше и транспорте к месту работы. По прибытии на место назначения он отбирал у иностранцев все документы под предлогом легализации их пребывания. Работников поселяли, а затем отправляли работать на разные сельскохозяйственные работы на 5-6 дней в неделю. Условия труда и проживание иностранцев были ужасающими.

Молдаванин объяснил, что не давал работникам средства за работу, потому что нужно было оплачивать жилье и питание.

Людей, пытавшихся противоречить "работодателю", избивали и запугивали.

47-летний гражданин Молдовы обвиняется в торговле людьми и присвоении чужих документов. Также задержана его 56-летняя жена и 42-летняя женщина, обвиняемая в содействии торговле людьми. Прокурор отметил, что ни один из подозреваемых своей вины не признал.

Среди пострадавших были гражданин Польши, два гражданина Украины и четверо граждан Молдовы. Вавжиняк сообщил, что четыре человека имеют статус пострадавших от торговли людьми и им предоставлена помощь в Национальном интервенционно-консультационном центре.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, Польша внедрит жесткую политику в отношении мигрантов.

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