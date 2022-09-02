Заблокированный Босфор и движение войск оккупантов в Мариуполе: главные новости ночи 2 сентября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 2 сентября:
- Судно Lady Zehma, вышедшее из морского порта Черноморск с грузом украинского зерна, село на мель в Стамбуле. Читать дальше –>
- Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали два десятка вражеских грузовиков с опознавательной отметкой V. Читать далее –>
- В Николаевской области российский истребитель Су-35 выпустил ракету воздушного базирования, пытаясь нанести удар. Читать дальше –>
- Российские правоохранители провели обыски у активистов художественно-политического проекта "Партия мертвых" в Санкт-Петербурге. Читать дальше –>
- Телескоп Джеймс Уэбб сделал снимок газового гиганта, расположенного на расстоянии 385 световых лет от Земли. Читать дальше –>
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