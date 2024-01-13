Заблокированая помощь Украине от США: Байден пригрозил республиканцам "расплатой"

Американский лидер заверил, что его администрация готова произвести "серьезные изменения на границе", как того требуют республиканцы.

Если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "очень за многое заплатить".

Об этом заявил президент США Джо Байден в комментарии журналистам, сообщает сайт Белого дома.

Отвечая на вопрос по поводу ситуации вокруг законопроекта, в котором усиление защиты южных границ США от мигрантов связывают с финансовой помощью Украине и Израилю, американский лидер заверил, что его администрация готова сделать "серьезные изменения на границе", как того требуют республиканцы.

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"Я подталкивал их – моих коллег-республиканцев – с тех пор как я пришел на должность. Я настаивал на этом. Я готов внести существенные изменения на границе. Последние пять недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы их достигнем”, — заявил Байден.

Когда президента переспросили, что будет дальше с поддержкой Украины, он ответил: "Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень за многое платить".

Как сообщалось, в декабре 2023 года представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении миллиардов долларов помощи Украине и Израилю в попытках увязать ее с усилением своих южных границ.

Напомним, ранее украинский дипломат Валерий Чалый предположил, что республиканцы до определения своего кандидата на президентские выборы США не хотят принимать какие-либо кардинальные решения, касающиеся помощи Украине.

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