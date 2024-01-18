Заблокированные 50 млрд евро: какие варианты обхода вето Венгрии на помощь Украине

Венгрия может в очередной раз наложить вето на предоставление Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы на саммите ЕС 1 февраля. К счастью, есть варианты для обхода воли страны.

Об этом в интервью Forbes рассказал посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

По словам Ченцова, есть следующие варианты:

Фонд для Украины, который будет действовать четыре года в рамках бюджета ЕС;

Внебюджетный фонд, в который государства-члены ЕС могут вносить взносы;

Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию;

Макрофинансовая помощь, то есть периодические заимствования от Еврокомиссии под гарантии.

Самый первый вариант, как отмечает посол, более дешевый и более удобный, поэтому ему предпочитается. Венгрия понимает, что есть альтернативы для обхождения ее вето. Более того, ни одна страна не сможет играть в это постоянно.

Ченцов считает, что, вероятнее всего, будет принят первый вариант.

"В финальном решении могут быть предохранители или положения по периодическому пересмотру показателей. В прошлом году ЕС предоставил около €18 млрд для покрытия бюджетного дефицита – в этом году ориентировочно будут такие же показатели. В дальнейшем сумма заимствований будет зависеть от потребностей. Надеемся, экономика Украины заработает и потребности в заимствованиях снизятся", – заключает посол.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения 50 млрд евро для Украины. Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает, что финансовая поддержка Украины не должна "вредить" бюджету Евросоюза.

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