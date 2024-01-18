Заблокированные 50 млрд евро: какие варианты обхода вето Венгрии на помощь Украине

Страна не сможет играть в вето постоянно.
Венгрия может в очередной раз наложить вето на предоставление Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы на саммите ЕС 1 февраля. К счастью, есть варианты для обхода воли страны.
Об этом в интервью Forbes рассказал посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
По словам Ченцова, есть следующие варианты:
- Фонд для Украины, который будет действовать четыре года в рамках бюджета ЕС;
- Внебюджетный фонд, в который государства-члены ЕС могут вносить взносы;
- Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию;
- Макрофинансовая помощь, то есть периодические заимствования от Еврокомиссии под гарантии.
Самый первый вариант, как отмечает посол, более дешевый и более удобный, поэтому ему предпочитается. Венгрия понимает, что есть альтернативы для обхождения ее вето. Более того, ни одна страна не сможет играть в это постоянно.
Ченцов считает, что, вероятнее всего, будет принят первый вариант.
"В финальном решении могут быть предохранители или положения по периодическому пересмотру показателей. В прошлом году ЕС предоставил около €18 млрд для покрытия бюджетного дефицита – в этом году ориентировочно будут такие же показатели. В дальнейшем сумма заимствований будет зависеть от потребностей. Надеемся, экономика Украины заработает и потребности в заимствованиях снизятся", – заключает посол.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения 50 млрд евро для Украины. Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает, что финансовая поддержка Украины не должна "вредить" бюджету Евросоюза.
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