Заблокировать визы и конфисковать собственность: американский сенатор предлагает новый проект санкции против Путина и его приспешников

Заблокировать визы и конфисковать собственность: американский сенатор предлагает новый проект санкции против Путина и его приспешников

Ограничения должны затронуть непосредственно руководство РФ и российских олигархов.

Представитель Конгресса США республиканец Марко Рубио предложил свой проект санкций в случае вторжения российских войск в Украину.

Соответствующий документ опубликован в пятницу, 14 января, на официальном сайте политика.

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Сенатор от Флориды Марко Рубио предлагает, чтобы директор Национальной разведки каждые 20 дней с момента принятия этого законопроекта предоставлял отчет Конгрессу о попытках России или ее марионеток нарушить территориальную целостность Украины. В случае, если отчет подтвердит российскую агрессию, президент США должен наложить пакет санкций на руководство и ряд экономических отраслей Российской Федерации.

В первую очередь, ограничения должны коснуться президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минобороны Сергея Шойгу.

Кроме того, должны быть заблокированы визы всех причастных к вторжению политиков и олигархов, а их собственность, находящаяся на территории США, должна быть конфискована. Также должны быть заблокированы визы и конфискована собственность руководства РФ.

Сенатор Марко Рубио известен, как главный подписант обращения к президенту Джо Байдену с требованиями на переговорах с Россией жестко подойти к обсуждению украинского вопроса и российских инициатив по НАТО.

Напомним, в четверг, 13 января, в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2", предложенного сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом.

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