Заблудился из-за GPS: мужчина свернул не туда по дороге к врачу и оказался в другой стране

Водитель за рулем / © pixabay.com

Пенсионер, который не имел проблем с ориентацией в пространстве, настолько запутался в GPS-навигаторе по дороге к врачу, что в итоге проехал 1500 км в страну, которая даже не граничит с Францией.

Об этом пишет Oddity Central.

85-летний мужчина, житель коммуны Шатион-сюр-Туэ на западе Франции, случайно отправился в путешествие всей своей жизни, пытаясь добраться до своего врача в Эрво, соседней коммуне, расположенной примерно в 19 километрах от его дома. Однако он так и не доехал в больницу.

Семья мужчины забеспокоилась только тогда, когда он пропустил собрание ассоциации, членом которой он был. Со временем родные стали беспокоиться все больше, ведь даже соседи заметили его отсутствие.

Вскоре об исчезновении сообщили в полицию, которая в свою очередь обратилась к военным за помощью в обнаружении геолокации мобильного телефона мужчины. Семья 85-летнего мужчины опасалась, что с ним случилось что-то плохое, но они никак не ожидали получить такой ответ от властей.

Телефон пропавшего мужчины находился в гостинице в Хорватии, за 1500 км от его дома / © прес-служба группы

Военные установили, что телефон пропавшего мужчины находился в гостинице в Хорватии, в 1500 км от его дома. По всей видимости, он ехал 20 часов, проезжая через Италию, чтобы добраться до этой южноевропейской страны. На вопрос о причинах своего пребывания там француз ответил, что «не понимает, что произошло», добавив, что его поездка была вызвана проблемами с GPS.

По словам военных, хотя 85-летний мужчина явно не был в расцвете сил, он, как известно, не страдал когнитивными нарушениями или проблемами с ориентацией. Его семья уже приехала в Хорватию, чтобы забрать его.

